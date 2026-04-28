Ученые: плотина в Беринговом проливе — ключ к спасению климата Земли

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция — одна из ключевых систем, которые формируют климат Земли. Переносит теплые поверхностные воды из тропиков на север. Благодаря этому в Европе сохраняется мягкий климат. Однако из‑за глобального потепления и роста концентрации углекислого газа в атмосфере система течений может полностью разрушиться. Об этом написали в издании Science Advances.
Но ученые предложили методику, которая поможет предотвратить катастрофу. Эксперты представили проект по искусственному перекрытию Берингова пролива, через который в Арктику поступают пресные воды из Тихого океана. Это мешает формированию плотных глубинных вод в Северной Атлантике и ослабляет циркуляцию.
Результаты моделирования показали, что эффект от перекрытия пролива зависит от нескольких факторов. Если циркуляция окажется достаточно сильной на момент строительства плотины, то перекрытие повысит соленость вод в Северной Атлантике и стабилизирует систему. Однако ситуация окажется противоположной, если в регионе уже будет наблюдаться сильное опреснение. Например, такое может случиться из‑за активного таяния ледников. В этих условиях перекрытие пролива даст обратный эффект: снизится безопасный углеродный баланс, ускорится разрушение циркуляции.