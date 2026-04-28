Ученые: плотина в Беринговом проливе — ключ к спасению климата Земли

Система океанических течений с каждым годом становится все слабее. Ученые нашли необычный способ, как это исправить.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Зачем ученые хотят перекрыть Берингов пролив для восстановления климата Земли

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция — одна из ключевых систем, которые формируют климат Земли. Переносит теплые поверхностные воды из тропиков на север. Благодаря этому в Европе сохраняется мягкий климат. Однако из‑за глобального потепления и роста концентрации углекислого газа​ в атмосфере система течений может полностью разрушиться. Об этом написали в издании Science Advances.

Но ученые предложили методику, которая поможет предотвратить катастрофу. Эксперты представили проект по искусственному перекрытию Берингова пролива, через который в Арктику поступают пресные воды из Тихого океана. Это мешает формированию плотных глубинных вод в Северной Атлантике и ослабляет циркуляцию.

Эксперты использовали климатическую модель, чтобы оценить эффект от строительства подобной плотины. По расчетам специалистов, потребуется возвести сооружение длиной около 80 километров и глубиной до 59 метров.

Результаты моделирования показали, что эффект от перекрытия пролива зависит от нескольких факторов. Если циркуляция окажется достаточно сильной на момент строительства плотины, то перекрытие повысит соленость вод в Северной Атлантике и стабилизирует систему. Однако ситуация окажется противоположной, если в регионе уже будет наблюдаться сильное опреснение. Например, такое может случиться из‑за активного таяния ледников. В этих условиях перекрытие пролива даст обратный эффект: снизится безопасный углеродный баланс, ускорится разрушение циркуляции.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше