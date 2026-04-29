Синоптик Макарова: апрель может войти в тройку самых влажных в истории

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных в истории, с начала месяца выпало 90 мм осадков, на третьем месте пока находится 2021 год с 91 мм. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Источник: РИА "Новости"

«[Этот] месяц, может быть, войдет в тройку самых влажных. Ко вторнику выпало 90 мм осадков или 243% от месячной нормы, она составляет 37 мм, то есть она небольшая. Пока тройка представлена 1986, 1903 и 2021 годами. В 2021 году выпал 91 мм осадков», — сказала Макарова.

Она подчеркнула, что апрель 2021 года был самым влажным в XXI веке, теперь это звание, скорее всего, получит текущий месяц. Рекордным по количеству осадков, по словам синоптика, считается апрель 1986 года, тогда выпало 98 мм, на втором месте апрель 1903-го с 97 мм.