Опрос: как изменение климата влияет на экономику России

Наводнения сносят дома, засухи губят урожай, штормовой ветер обрывает провода. Итог один: все это бьет по экономике страны.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В последние годы все чаще слышим об изменении климата: аномальной жаре, сильных ливнях, ранних оттепелях. Задумывались ли, как эти трансформации отражаются на личном бюджете и экономике страны в целом?

А происходит это так. Например, засуха снижает урожай зерновых культур, тогда цены на хлеб растут. Аномальный холод зимой увеличивает расход энергии на отопление. Частые и сильные наводнения требуют дополнительных трат на ремонт дорог или мостов.

Чтобы уменьшить последствия климатических изменений, государство борется с выбросами парниковых газов, развивает зеленую энергетику, ведет торговлю углеродными единицами. Знакомы ли с тем, что власти делают для улучшения экологической обстановки в стране? Слышали ли о развитии солнечной или ветровой энергетики? А знаете, чем занимается Минэкономразвития России в сфере климата?

Подготовили опрос, чтобы понять, как россияне воспринимают связь между климатом, экономикой и личными финансами. Ответы помогут узнать, какие моменты вызывают наибольшую обеспокоенность. Опрос анонимный, включает семь вопросов и займет всего пару минут. Поделитесь взглядом на проблему.

Прошли один опрос? Заполните и второй. Это поможет лучше понять, как изменение климата затрагивает разные стороны жизни в стране.