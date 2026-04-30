Опрос: как изменение климата влияет на вашу жизнь

Погода постоянно преобразовывается — вы это замечаете? Разрушительные паводки, засухи, таяние ледников — все это последствия изменения климата.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +14°

Погода все чаще преподносит сюрпризы: в апреле способна прийти аномальная жара, а в июне могут вернуться заморозки. Согласно исследованиям ученых, территория России нагревается примерно в два с половиной раза быстрее, чем планета в целом. Это значит, что россияне почувствуют последствия изменения климата быстрее остальных жителей Земли.

Возможно, уже сами подметили, что лето стало длиннее и жарче, весна — непредсказуемее, а осень — еще дождливее. Одни регионы страдают от масштабных лесных пожаров, другие — от паводков, которых в прошлые годы не наблюдалось.

Запускаем опрос, чтобы узнать, как климатические изменения ощущаются в разных уголках страны. Если чувствуете, что тяжелее стали переносить жару или чаще сталкиваетесь с аллергией из‑за раннего цветения растений, то расскажите об этом. Задумываетесь ли о возможных последствиях глобального потепления? Как считаете, сильно ли изменится климат в России через 20 лет?

Нам важно не просто собрать статистику, а услышать о личном опыте. Опрос анонимный, состоит из семи вопросов и займет несколько минут. Ответы помогут увидеть реальную картину в России: насколько климат уже повлиял на повседневную жизнь людей по всей стране и как по‑разному каждый человек воспринимает эти трансформации.

Один опрос позади — предлагаем ответить на второй. Так получим более полную картину влияния климата на повседневную жизнь в России.