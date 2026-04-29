В Россию сегодня ворвется тепло: с какой стороны придет

На юге Сибири в среду, 29 апреля, о себе напомнит лето. На Алтае, в Новосибирской и Омской областях потеплеет до +20 °С. Завтра столбик термометра поднимется еще выше, до +25 °С. На севере округа ненадолго выглянет солнце, но завтра туда придут осадки. В Норильске — −4 °С, в Хатанге — около нуля градусов, в Туре — +6 °С.
На Урале прогнозируют более скромное тепло. В Челябинске — +15 °С, в Оренбурге — +16 °С, в Уфе — +13 °С, в Тюмени — +14 °С, в Перми — +10 °С и дождь.
В Забайкалье и Амурской области выглянет солнце, воздух прогреется до +15 °С. На Чукотке сохранится небольшой мороз. Циклон засыплет снегом север Курильских островов и юг Камчатки, но Петропавловск-Камчатский не заденет. На Сахалине и юге Хабаровского края пройдут дожди.
На юге страны сильного тепла сегодня не прогнозируют, но оно придет в конце рабочей недели. В Краснодаре — +18 °С, в Сочи — +14 °С, в Севастополе — +13 °С.
На европейской территории России погоду пока будут контролировать циклонические вихри. На севере перемен не ожидается: в Мурманске и Архангельске — от +1 °С до +3 °С.
В средних широтах сегодня продолжит идти мокрый снег. Осадки прогнозируют в Костроме, Рязани, Нижнем Новгороде. Температура установится около +5 °С. Чуть теплее будет вниз по течению Волги, но там пройдут дожди. В Самаре — +11 °С, в Саратове — +12 °С.
В Санкт-Петербурге пройдут небольшие осадки, температура составит +8 °С. В Москве ожидаются короткие заряды мокрого снега, затем сменятся дождем. Термометр покажет +4 °С.
На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка.