Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптики раскрыли, какую погоду принесет в Россию начало мая

Холодный циклон сдвигается на Урал. Через несколько дней его заменят теплые воздушные массы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 82% 757 мм рт. ст. +14°
Погода, потепление в России в конце апреля и начале мая 2026
Источник: Unsplash

В среду, 29 апреля, погода в средних широтах России изменится: снегопады уменьшат интенсивность и приобретут локальный характер. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Благодаря смещению холодных воздушных масс воздух на Русской равнине станет лучше прогреваться. Сегодня и завтра повышение температуры окажется слабым, но с первых чисел мая прогнозируют резкий скачок вверх. Потепление вначале затронет северо-запад, затем прорвется в глубь страны.

Снежная стихия на Русской равнине сегодня начнет сдавать позиции: холодный циклон сдвинется к Полярному Уралу. Зона осадков также переместится на север. На арктическом побережье прогнозируют выпадение более 25% месячной нормы влаги.

В остальных регионах осадки продолжатся, но окажутся не такими сильными. Южнее Белгорода и Кирова пройдут дожди, севернее — нагрянет снег.

В столичном регионе до конца апреля термометр будет показывать от +2 °С до +6 °С. К выходным воздух прогреется от +15 °С до +18 °С.

Напомним, что холодный циклон принес в Московскую область снегопад. В регионе образовался снежный покров высотой почти 25 сантиметров. Стихия повредила линии электропередачи и обрушила деревья.

Подобная ситуация сложилась также в Тверской области. Там выросли 15-сантиметровые сугробы.