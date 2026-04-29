Новости из Туапсе: эксперт оценил риск того, что нефтяное загрязнение достигнет Крыма

Новости Туапсе с каждым днем привлекают все больше внимания. Местные жители беспокоятся, что столкнутся с последствиями разлива нефти и выброса вредных веществ в воздух уже летом.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус оценил риски. По словам эксперта, возле черноморского побережья течения двигаются с востока на запад. Это теоретически означает, что разлитые нефтепродукты в Туапсе способны навредить и другим южным регионам страны. Например, могут попасть к берегам Крыма.
Однако точно предсказать исход нельзя. Эксперт уточнил, что многое будет зависеть от слаженных действий спасательных бригад, которые занимаются устранением последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Также при оценке рисков стоит помнить о погоде, которая в последние года становится все более изменчивой.
Напомним, что дроны стали причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе и попадания нефти в реку Туапсе. По обновленной информации оперштаба Краснодарского края, 29 апреля в городе локализовали возгорание на НПЗ. В целях безопасности местные власти отменили занятия в 11 общеобразовательных школах. Эвакуированных людей начали переводить в гостиницы из временного пункта пребывания, который организовали на базе школы.
Работы по устранению разлива нефти продолжаются на трех участках. В устранении последствий происшествия принимают участие более 300 человек.