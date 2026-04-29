Кемеровская область ушла под воду из-за резкого потепления: видео

В Кемеровскую область пришло весеннее потепление. Однако вместо радости стало причиной проблем: снег начал быстро сходить. Талая вода попала в реки, которые не выдержали большого объема влаги и начали выходить из берегов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Согласно информации Гидрометцентра России, в регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за угрозы наводнений. На реках Кия и Томь предупреждение будет действовать до конца четверга, 30 апреля. По прогнозу, вода продолжит прибывать. В случае превышения опасного уровня затопит прибрежные территории.
Жители Кемеровской области поделились видео, на котором хорошо видна ситуация в регионе. На съемке уровень воды превысил высоту лавочек во дворе дома — их стало не видно. Чтобы попасть в подъезд, людям пришлось организовывать мостики.
Наиболее сложная ситуация возникла в Белове. Там подтопило 11 частных жилых строений и 100 земельных участков. Вода затопила два многоквартирных дома.
Уровень воды в реке Бачат дошел до 3,1 метра. Местные власти начали эвакуацию людей и домашнего скота. Временный пункт размещения организовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Металлург». Пострадавшим предоставили горячее питание.