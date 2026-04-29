Угроза затопления нависла над сотнями жилых домов Англии

Через полвека число строений, которым угрожают наводнения, может увеличиться втрое.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В Англии выросла угроза наводнений
Источник: Reuters

В Англии угроза наводнений с 2018 года выросла в три раза. По сведениям Национальной жилищной федерации, 80% домов в стране имеют высокий риск затопления. Об этом написали в издании The Guardian.

Всего под угрозой оказались 839 000 жилых зданий. Самая тревожная ситуация сложилась в Терроке, Базилдоне, Бутле, Сефтоне, Саутпорте и лондонских районах Хакни, Баркинг и Тоттенхэм.

Главная проблема касается арендаторов социального жилья, которые страдают от последствий наводнений сильнее других. Из‑за высокой стоимости страховки примерно две трети людей в стране не могут ее позволить. При этом каждая четвертая семья живет в социальном жилье.

Агентство по охране окружающей среды объяснило, что риск затопления считается высоким, если есть вероятность хотя бы одного наводнения в течение 30 лет. Специалисты отметили, что ситуацию усугубляют экстремальные осадки и устаревшие дренажные системы. Во многих районах вода не уходит через канализацию, но и не впитывается в землю.

По прогнозу, число объектов, которым угрожает затопление, через 50 лет вырастет в три раза. Эксперты отметили, что решить проблему можно за счет модернизации систем водоотведения и разработки защитных мер от наводнений.