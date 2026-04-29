Новая волна наводнений надвигается на США

Осадки на северо‑западе грозят вызвать затопления. В Новой Англии, наоборот, способны спасти регион от засухи.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 77% 756 мм рт. ст. +18°
Дожди в США в апреле-мае 2026
Источник: Freepik

На северо‑востоке США, согласно прогнозу, сильные осадки продлятся до конца недели. Ожидается выпадение от 25 до 50 миллиметров влаги. На крайнем севере Новой Англии — более 76 миллиметров. Об этом написали в издании FOX Weather.

Непогода начнет набирать обороты уже к вечеру среды, 29 апреля. К четвергу, 30 апреля, область низкого давления захватит побережье Новой Англии. Пик дождей придется на пятницу, 1 мая. Под удар попадут территории от северной части штата Нью‑Йорк до Вермонта, Нью‑Гэмпшира и Мэна.

Из‑за сильных осадков в отдельных районах возможны новые наводнения. Специалисты отметили, что самые уязвимые места, где почва уже насытилась влагой. Там дренажные системы могут не справиться с нагрузкой.

В зоне риска оказались почти 50 миллионов человек.

Синоптики напомнили, что ранее подобные штормы уже приводили к отключениям электроэнергии. Без света оставались свыше 300 000 домохозяйств.

Несмотря на неутешительный прогноз, у ситуации есть и положительная сторона. Дожди станут спасением для крайнего севера Новой Англии. Сейчас там стоит сильная засуха. В крупных городах: Бостоне, Портленде и Нью‑Йорке — фиксируют дефицит осадков. Например, Бостону не хватает до нормы почти 150 миллиметров влаги.

Ранее по территории США прошли торнадо.

