Новая волна наводнений надвигается на США

На северо‑востоке США, согласно прогнозу, сильные осадки продлятся до конца недели. Ожидается выпадение от 25 до 50 миллиметров влаги. На крайнем севере Новой Англии — более 76 миллиметров. Об этом написали в издании FOX Weather.
Непогода начнет набирать обороты уже к вечеру среды, 29 апреля. К четвергу, 30 апреля, область низкого давления захватит побережье Новой Англии. Пик дождей придется на пятницу, 1 мая. Под удар попадут территории от северной части штата Нью‑Йорк до Вермонта, Нью‑Гэмпшира и Мэна.
Из‑за сильных осадков в отдельных районах возможны новые наводнения. Специалисты отметили, что самые уязвимые места, где почва уже насытилась влагой. Там дренажные системы могут не справиться с нагрузкой.
Синоптики напомнили, что ранее подобные штормы уже приводили к отключениям электроэнергии. Без света оставались свыше 300 000 домохозяйств.
Несмотря на неутешительный прогноз, у ситуации есть и положительная сторона. Дожди станут спасением для крайнего севера Новой Англии. Сейчас там стоит сильная засуха. В крупных городах: Бостоне, Портленде и Нью‑Йорке — фиксируют дефицит осадков. Например, Бостону не хватает до нормы почти 150 миллиметров влаги.
