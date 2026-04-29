Лесные пожары в США не ослабляют хватку

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидаются осадки в Джорджии. Но объема дождей окажется недостаточно, чтобы полностью остановить огонь.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Лесные пожары в США 29 апреля 2026
Источник: Reuters

В американских штатах Флорида и Джорджия спасательные бригады уже несколько недель ведут борьбу с масштабными лесными пожарами. Возгорания вспыхнули из-за самой сильной засухи за последние 25 лет. Об этом сообщили в издании FOX Weather.

Общая площадь возгораний в Джорджии уже превысила 22 000 гектаров. Наиболее крупные очаги зафиксировали на Пинеленд‑роуд и 82-м шоссе. Сейчас первый пожар локализовали на 23%, а на Пинеленд‑роуд — на 32%.

В Джорджии стихия уничтожила около 100 домов. Дым от пожаров вызвал загрязнение воздуха в нескольких штатах. Предупреждения действуют для Северной и Южной Каролины, восточной части Джорджии и района Джексонвилл во Флориде.

Внимание общественности привлекла смерть пожарного Джеймса Крюса во Флориде. Мужчина погиб при тушении очага на шоссе Олд‑Дикси.

Власти сообщили, что приняли экстренные меры. Губернатор Джорджии Брайан Кемп ввел первый в истории штата запрет на разведение огня на целый месяц. В отдельных районах провели эвакуацию. Благодаря небольшому дождю в округе Брантли удалось улучшить ситуацию с возгораниями.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше