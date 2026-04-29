Лесные пожары в США не ослабляют хватку

В американских штатах Флорида и Джорджия спасательные бригады уже несколько недель ведут борьбу с масштабными лесными пожарами. Возгорания вспыхнули из-за самой сильной засухи за последние 25 лет. Об этом сообщили в издании FOX Weather.
Общая площадь возгораний в Джорджии уже превысила 22 000 гектаров. Наиболее крупные очаги зафиксировали на Пинеленд‑роуд и 82-м шоссе. Сейчас первый пожар локализовали на 23%, а на Пинеленд‑роуд — на 32%.
В Джорджии стихия уничтожила около 100 домов. Дым от пожаров вызвал загрязнение воздуха в нескольких штатах. Предупреждения действуют для Северной и Южной Каролины, восточной части Джорджии и района Джексонвилл во Флориде.
Власти сообщили, что приняли экстренные меры. Губернатор Джорджии Брайан Кемп ввел первый в истории штата запрет на разведение огня на целый месяц. В отдельных районах провели эвакуацию. Благодаря небольшому дождю в округе Брантли удалось улучшить ситуацию с возгораниями.