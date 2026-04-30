Половина апрельской нормы осадков обрушится на Русскую равнину

Очаг ненастья сосредоточится над Поволжьем. Самые сильные дожди пройдут в Саратове.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 100% 751 мм рт. ст. +14°
Тучи — погода на Русской равнине 30 апреля 2026
В четверг, 30 апреля, арктический воздух сдвинется на восток Русской равнины. Ранее фронтальная облачность стала причиной сильных снегопадов, сегодня принесет дожди. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Зона осадков протянется от арктического побережья до Причерноморья. В эпицентре ненастья окажется Поволжье. На Саратов, по прогнозу, за сутки обрушится половина апрельской нормы осадков. Усиление ливней ожидается к вечеру. Синоптики предупредили, что из-за дождей возрастет угроза подтоплений. К пятнице, 1 мая, стихия утихнет.

На Первомай инициативу на Русской равнине перехватит азорский антициклон — небо прояснится. В Поволжье температурный фон составит от +6 °С до +11 °С. На западе средних широт днем ожидается от +9 °С до +14 °С. На северо-западе — теплее, от +12 °С до +17 °С.

В столичном регионе сегодня пройдут кратковременные дожди, которые местами трансформируются в снег. Потепление москвичи почувствуют в воскресенье, 3 мая. Столбик термометра поднимется до +19 °С.

В выходные начнется настоящее потепление. Температура пойдет вверх на всей территории от Урала до средних широт Европейской России. Аномальная прохлада сохранится только на юге страны: там пройдут дожди. На Кубани прогнозируют от +9 °С до +11 °С. Тепло туда вернется только на новой неделе.