Гидрометцентр: волна похолодания прощается с Центральной Россией

В четверг, 30 апреля, волна похолодания в Центральной России сбавит обороты, хотя на погоду продолжит оказывать влияние тыловая часть циклона. Холодные воздушные массы постепенно начнут сдвигаться на северо-восток страны, к Карскому морю. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Сегодня в центральных регионах ожидаются дожди. Местами продолжит идти мокрый снег. Дневные значения установятся от +4 °С до +11 °С, ночные — от −5 °С до +2 °С.
В пятницу, 1 мая, Центральную Россию накроет восточная часть европейского антициклона. Атмосферное давление в регионах пойдет вверх. Дневной температурный фон тоже повысится и составит от +5 °С до +12 °С. Ночью возможны заморозки до −2 °С в Тамбовской и Курской областях: местами столбик термометра опустится до −4 °С. Локально в ночные часы пройдет мокрый снег.
В субботу, 2 мая, разогреет от +9 °С до +16 °С. В западных и северо-западных районах воздух прогреется до +19 °С.
В Москве 30 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем ожидается дождь с примесью мокрого снега. Температура сегодня составит от +5 °С до +7 °С. Ночью показатели опустятся от −1 °С до +1 °С.
В пятницу, 1 мая, пройдет дождь. Днем в столице прогнозируют от +7 °С до +9 °С. В субботу, 2 мая, потеплеет от +13 °С до +15 °С. Осадки прекратятся.