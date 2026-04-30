ВМО: климат Европы меняется с опасной скоростью

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды вместе со Всемирной метеорологической организацией опубликовал отчет по итогам 2025 года в Европе. В исследовании участвовали 100 экспертов. Специалисты рассказали, что в европейской части планеты произошли сильные изменения.
На территории, которая охватывает свыше 95% Европы, в прошлом году температурный фон опередил климатическую норму. Особенно выделилась Фенноскандия: там аномальная жара стояла три недели. Около Северного полярного круга воздух прогревался выше +30 °С.
Еще одно изменение коснулось пожаров в зеленых насаждениях. Площадь выгоревших территорий превысила миллион гектаров. Это стало абсолютным рекордом за всю историю. Тысячи граждан пострадали от штормовой погоды и подтоплений. Хотя осадки, как отметили синоптики, в 2025-м оказались менее обильными.
Под удар попали морские экосистемы. Верхняя часть океана прогрелась до рекордной отметки. На 86% акватории отметили сильнейшие волны тепла. Реки, наоборот, пострадали от нехватки воды. В 70% водоемов годовой показатель не дотянул до нормы.
От высоких температур пострадал и ледяной покров. Его в среднем по региону оказалось на 31% ниже положенного. Ледяной щит Гренландии потерял 139 миллиардов тонн льда.