ВМО: климат Европы меняется с опасной скоростью

Аномально высокие температуры стали причиной разрушительных природных стихий.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Отчет ВМО о состоянии климата Европы в 2025
Источник: Unsplash

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды вместе со Всемирной метеорологической организацией опубликовал отчет по итогам 2025 года в Европе. В исследовании участвовали 100 экспертов. Специалисты рассказали, что в европейской части планеты произошли сильные изменения.

На территории, которая охватывает свыше 95% Европы, в прошлом году температурный фон опередил климатическую норму. Особенно выделилась Фенноскандия: там аномальная жара стояла три недели. Около Северного полярного круга воздух прогревался выше +30 °С.

Еще одно изменение коснулось пожаров в зеленых насаждениях. Площадь выгоревших территорий превысила миллион гектаров. Это стало абсолютным рекордом за всю историю. Тысячи граждан пострадали от штормовой погоды и подтоплений. Хотя осадки, как отметили синоптики, в 2025-м оказались менее обильными.

Под удар попали морские экосистемы. Верхняя часть океана прогрелась до рекордной отметки. На 86% акватории отметили сильнейшие волны тепла. Реки, наоборот, пострадали от нехватки воды. В 70% водоемов годовой показатель не дотянул до нормы.

От высоких температур пострадал и ледяной покров. Его в среднем по региону оказалось на 31% ниже положенного. Ледяной щит Гренландии потерял 139 миллиардов тонн льда.