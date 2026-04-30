В Европу неожиданно вернулась зима: фото

Конец апреля преподнес неприятный погодный сюрприз. Вместо весеннего тепла на Европу обрушились заморозки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 68% 753 мм рт. ст. +14°

Причиной резкого похолодания в Европе стала волна арктического воздуха, которая принесла экстремально низкие температуры, нетипичные для этого времени года. Об этом написали в сообществе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Сильнее всего похолодало в Центральной Европе. В польском городе Козенице в ночь на 30 апреля столбик термометра опустился до −6,3 °C. На территориях Чехии и Словакии температура колебалась в диапазоне от −4 °C до −6 °C. Такие показатели больше напомнили зимний период, чем последние дни апреля.

В Италии и Испании прошли градовые штормы. Румынию накрыли снегопады.

Не отстали по холоду северные регионы. В Финляндии и Эстонии зафиксировали температуры от −3 °C до −6 °C. Местами столбик термометра опустился до двузначных отрицательных значений.

Неожиданностью стали заморозки в южных широтах. В Молдове температура опустилась от −1 °C до −4 °C.

Холоднее всего оказалось в горных районах. В Альпах, на территории Австрии, метеорологи зафиксировали экстремальные −12 °C.

Эксперты предупредили, что подобные аномалии в конце весны могут сказаться на сельском хозяйстве. В это время большинство плодовых деревьев уже зацвели или готовятся к цветению. Температуры ниже −3 °C для растений опасны.

