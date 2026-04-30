Синоптик рассказала, в каких регионах будут погодные колебания в мае

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Погодные колебания ожидаются в мае в Москве и на юге западной Сибири, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Май — месяц погодных перемен и колебания температуры, например, в Москве, сначала температура повысится до +17−22 градусов в начале следующей недели, а затем к следующим выходным понизится на +2−4 градуса. Перестраивается и ночная температура воздуха, так как погода отходит от заморозков к относительно тёплым ночам в +6−12 градусов», — рассказала синоптик.
Паршина добавила, что в начале мая на юге Западной Сибири ожидается жара, затем резкое похолодание.
«На юге Западной Сибири, например, 1 мая будет жара до +30−31 градуса, но 2 мая резко похолодает до +13−18 градусов», — объяснила собеседница агентства.