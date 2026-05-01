Делегация МАГАТЭ проверит сброс воды с «Фукусимы-1» в океан

Делегация МАГАТЭ проинспектирует сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Источник: AP 2024

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости. Делегация МАГАТЭ и независимые эксперты из 11 стран, включая Россию, посетят Японию с инспекторской проверкой сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщил японский МИД.

«С 11 по 15 мая рабочая группа, состоящая из официальных лиц МАГАТЭ и международных экспертов, посетит Японию для проверки сброса очищенной ALPS воды с АЭС “Фукусима-1” компании ТЕРСО в море. В этот раз проверка будет фокусироваться на деятельности, связанной со сбросом очищенной ALPS воды», — говорится в сообщении МИД.

В составе группы экспертов из 11 стран представители Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Кореи, Маршалловых островов, России, Великобритании, США и Вьетнама.

Это шестая по счету инспекторская проверка с начала сброса в 2023 году воды с АЭС «Фукусима-1», в основном очищенной в системе ALPS от радионуклидов, кроме трития, в океан.

МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии.
