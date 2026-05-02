Кустовые позы: набор «майского дачника» в этом году обойдется в 13,4 тыс. рублей

Индекс «майского дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, достиг в этом году 13,4 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе данных «Платформы ОФД». В 2025 году он составлял 12 тыс., в 2024-м — 10 тыс. Сейчас значительнее всего подорожали семена и лопаты. Помимо «стартового набора» дачникам придется потратить более 3 тыс. рублей на мусорные мешки — их цена выросла за год примерно на треть. Огородники особенно активно в этом году покупают теплицы — спрос на них вырос на 250%. О том, как правильно подготовиться к дачному сезону, — в материале «Известий».