Кустовые позы: набор «майского дачника» в этом году обойдется в 13,4 тыс. рублей

Индекс «майского дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, достиг в этом году 13,4 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе данных «Платформы ОФД». В 2025 году он составлял 12 тыс., в 2024-м — 10 тыс. Сейчас значительнее всего подорожали семена и лопаты. Помимо «стартового набора» дачникам придется потратить более 3 тыс. рублей на мусорные мешки — их цена выросла за год примерно на треть. Огородники особенно активно в этом году покупают теплицы — спрос на них вырос на 250%. О том, как правильно подготовиться к дачному сезону, — в материале «Известий».
Как изменился «набор дачника»
Россияне начали активно готовиться к садово-огородным работам, закупая необходимый инвентарь, теплицы и средства от сорняков, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средний размер затрат на минимальный набор составил 13,4 тыс. рублей. Если в этот перечень добавить и мусорные мешки, то общие траты достигнут 16,6 тыс.
«Семена в этом году обходятся в среднем в 524 рубля — рост среднего чека составил 27%, — отметили аналитики. — При этом количество покупок снизилось на 10%. Подорожали и лопаты. Средний чек покупки чуть больше 1 тыс. рублей — на 11% выше, чем год назад. Число их покупок также снизилось — на 15%».
Вырос чек и на саженцы — на 3%. Подешевели тачки и тележки, грабли и садовые товары — на 1−9%. Так, тачку в среднем покупают за 6,5 тыс. рублей, грабли — чуть дороже 2 тыс.
С 1 по 26 апреля при сравнении с аналогичным периодом 2025-го больше всего (на 28%) подорожали мусорные мешки — средний чек на них составил почти 3,2 тыс. рублей.
«На фоне высокой базы прошлого года и плохой погоды в апреле наблюдалось снижение продаж садово-огородных товаров, — рассказали эксперты. — Кроме того, покупатели садовых товаров всё активнее уходят в онлайн — там выше и средний чек, поскольку за один заказ люди приобретают сразу несколько позиций».
Прохладная погода не помешала подготовке россиян к дачно-огородному сезону, отметили в пресс-службе Wildberries & Russ. В марте-апреле оборот товаров для садоводства вырос на 23%, инструментов — на 28%, мебели — на 27%. Динамику роста — на 74% — показала и категория «Садовая техника».
По данным Ozon, за первые два месяца весны интерес к садовым товарам увеличился. Например, популярностью пользовались садовые тачки и тележки (спрос год к году вырос в три раза), а также инструменты — лопаты, грабли, газонокосилки и бензиновые триммеры, тяпки и мотыги, а также аккумуляторные сучкорезы. Интерес к ним увеличился в 1,7−4 раза.
Быстрее всего в категории «Всё для сада и огорода» выросли продажи теплиц — на 250%, удвоились покупки средств от сорняков, сообщили в Wildberries & Russ. В лидерах по оборотам остаются семена (28%), удобрения (22%) и рассада (рост на 7%).
«Среди садовой техники и инструментов в лидерах триммеры (+220%), бензопилы (+140%), мойки высокого давления (+9%), опрыскиватели (+25%). И только цепные электропилы, сохранив позиции в топе, показали отрицательную динамику: зафиксировано сокращение почти на треть», — отметили в маркетплейсе.
Классический садовый инвентарь также пользовался спросом: оборот грабель вырос на 8%, садовых лопат — на 34%.
В подкатегории «Семена и саженцы» самыми популярными в текущем сезоне стали семена огурцов «Кураж», цветов обриеты и долихосы, томатов для открытого грунта, ромашки «Гигант», а также душистого горошка. Среди саженцев чаще всего покупают гортензию «Самарская Лидия», клубнику, розы, хосты и ирис «Добрыня».
Быстрый рост продаж на Ozon показали саженцы, рассада и корни для посадки — увеличение почти в 14 раз, семена, клубни и луковицы.
«Важный тренд — малые города стали ключевым драйвером роста: каждый второй заказ семян, саженцев, рассады, клубней и корней для посадки пришелся на малые города и села с численностью населения до 50 тыс. человек», — добавили в пресс-службе маркетплейса.
Как подготовить огород
Май — период, когда на даче начинается основная сезонная работа, напомнил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.
— К этому времени влага из почвы на участке достаточно испаряется и можно переходить к более практическим задачам, — отметила эксперт. — В первую очередь стоит привести в порядок территорию: убрать растительные остатки, мусор, сломанные ветки, осмотреть дорожки на предмет размытых покрытий, просадок и скопления воды.
Также важно проверить хозяйственные зоны на наличие мусора, сырости и повреждений и оценить состояние теплицы: нет ли загрязнений, деформаций и ослабленных креплений, подчеркнула Александра Чихринова.
— После этого можно заниматься подготовкой грядок и других участков под посадки, — рассказала она. — Но здесь важно ориентироваться на состояние почвы. Если земля уже нормально крошится и не липнет к инструменту и обуви, значит, к работам можно приступать. Если участок еще переувлажнен, лучше подождать просыхания, чтобы не уплотнить почву и не ухудшить ее состояние.
По ее словам, начинать стоит с ревизии инструмента: осмотреть секаторы, лопаты, тяпки, пилы, очистить их от загрязнений и при необходимости заточить режущие части. Это базовая подготовка, которая помогает не отвлекаться на мелкий ремонт в разгар сезона.
— Следующий шаг — проверить теплицу, парник и систему полива, — подчеркнула эксперт. — Важно убедиться, что нет деформаций, засоров, повреждений каркаса, соединений и шлангов. Если на участке есть запас расходников, его тоже лучше пересмотреть заранее: перчатки, подвязки, укрывной материал, мешки для мусора и другие мелочи удобнее подготовить до начала активных работ.
Продавец-консультант отдела «Сад» магазина «Лемана ПРО» Юлия Гоголева отметила, что весной закладывается основа будущего урожая. Ошибки, допущенные в этот период, сложно исправить подкормками и поливами летом.
— Прошлогоднюю ботву и листву сгребите, когда земля подсохнет, — сказала она. — Всё, что болело, сожгите. Компостная куча эти болезни не убивает, они вернутся с перегноем. Здоровую ботву можно добавить в компост или оставить как грубую мульчу.
Мульчу из соломы или опилок, которая не перепрела за зиму, следует убрать. Под ней земля весной прогревается медленно.
— Глину и тяжелый суглинок перекопайте на штык лопаты, — посоветовала Юлия Глаголева. — Без этого корни в плотной массе плохо растут. Легкую почву, чернозем, супесь перекапывать не надо — достаточно пройти плоскорезом на глубину 10−15 см. Лишняя перекопка портит структуру и убивает дождевых червей.
Грядки следует готовить за одну-две недели до посева, чтобы земля осела. Свежевскопанная при поливе уплывает, семена уходят глубже.
— После перекопки пройдите плоскорезом или граблями, разбейте комья, — посоветовала эксперт. — Корни пырея и сныти выберите вручную: они быстро отрастут даже из обрывков. Для ранних культур гряду накройте черным спанбондом или пленкой за 7−10 дней до посева. Земля прогреется на 5−7 градусов быстрее.
Лунки для рассады необходимо сделать за день до высадки. В каждую добавить горсть перегноя и ложку золы, перемешать и пролить.
Блогер Юлия Малыгина рассказала «Известиям», что в начале огородного сезона следует обзавестись бочками для полива — вода, особенно для только что высаженной рассады, «должна быть нагретой солнцем».
— Морковь мы высаживаем, как только береза становится на цвет, то есть сережка уже удлинилась и начала раскрываться, а лук сажаем, когда лист березы распустился на копейку, — посоветовала она. — Морковь и лук никогда не сажаем там же, где они уже росли, меняем местами. Огородничество — процесс, результаты тут непредсказуемы, и всегда обидно, когда усилий затрачено много, а толку чуть. Но стоит изменить точку зрения: процесс и есть тот самый результат.
Как подготовить дом
Дачные дома также требуют обязательной проверки и базового обслуживания после зимы, напомнил ведущий инженер-проектировщик компании «Роквул» Андрей Петров.
— В этом году россияне будут отдыхать в мае не так много — всего два раза по три дня, — сказал он. — Когда времени мало, лучше сосредоточиться на базовой проверке состояния дома после зимы. В первую очередь это проветривание помещений, осмотр стен, углов и перекрытий на наличие протечек и следов плесени, а также проверка кровли, водостоков и оконных рам.
Между выходными в этом году будет перерыв, поэтому работы на даче лучше разделить на два этапа. Первые майские выходные стоит посвятить осмотру дома, проветриванию и мягкому запуску отопления. А второй блок выходных можно использовать для локальных работ: обработки от плесени, герметизации щелей и мелкого ремонта, отметил Андрей Петров.
Отдельного внимания при подготовке дачного дома к сезону требуют камины и печи. После зимы необходимо проверить состояние дымохода, убедиться, что нет никаких поломок, и очистить его, если там накопились сажа или мелкий мусор. Помимо этого, важно оценить состояние всех конструкций и элементов рядом с камином. За время простоя они могут терять плотность прилегания, а защитные слои — частично повреждаться или деформироваться.
— В зоне топки и дымохода температура при работе оборудования достигает высоких значений, поэтому перед запуском важно убедиться, что прилегающие конструкции защищены и находятся в исправном состоянии, — подчеркнул эксперт. — Если теплоизоляция повреждена или утратила свои свойства, ее необходимо восстановить до начала эксплуатации.
По данным МЧС, одна из самых частых причин пожара в жилом секторе — это нарушение правил эксплуатации отопительных приборов. Именно поэтому важно первым делом проверить камины и печи на даче в начале нового сезона и убедиться, что их использование безопасно.