В Туапсе собрали более 15,2 кубов загрязненного мазутом грунта

В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.