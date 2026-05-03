В Туапсе собрали более 15,2 кубов загрязненного мазутом грунта

«В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. На утро 3 мая, собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 1620 кубометров — за последние сутки», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек, это в том числе работники МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов. В работе также задействовано 65 единиц техники.
В сообщении добавляется, что в самом Туапсе, в том числе с участием волонтёров, убирают общественные пространства — вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков, спортплощадок.
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.