Синоптики спрогнозировали дождь и до +25 градусов в Москве 4 мая

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.
В Московской области днем будет от +20 до +25 градусов, а ночью температура может упасть до +10.
Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление будет составлять 744−745 мм рт. ст.
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова 2 мая рассказала, что метеорологическое лето наступит в Московском регионе с 26 мая. Как отметила метеоролог, наибольшее значение это имеет для людей, занятых в агрокультурной сфере. При этом погодные условия позволят и всем остальным россиянам почувствовать наступление летнего сезона.