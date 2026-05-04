Синоптики спрогнозировали дождь и до +25 градусов в Москве 4 мая

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова 2 мая рассказала, что метеорологическое лето наступит в Московском регионе с 26 мая. Как отметила метеоролог, наибольшее значение это имеет для людей, занятых в агрокультурной сфере. При этом погодные условия позволят и всем остальным россиянам почувствовать наступление летнего сезона.