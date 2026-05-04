Стало известно, какую часть России на неделе накроет тепло

Июльская жара в ближайшие дни придет в Центральную Россию. Температура от +21 °С до +26 °С продержится до середины рабочей недели. В четверг облаков станет больше — могут начаться грозы. Столбик термометра перед выходными понизится от +17 °С до +22 °С. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В Среднем Поволжье в первой половине недели днем ожидается от +18 °С до +23 °С. Со среды, 6 мая, солнечных лучей прибавится — столбик термометра поднимется еще на несколько градусов. Однако в четверг и пятницу, 7 и 8 мая, пройдут небольшие осадки.
В начале рабочей недели юг страны попадет в зону дождей — температура воздуха понизится от +12 °С до +17 °С. К концу периода погода начнет меняться: воздух прогреется от +21 °С до +26 °С.
Северо-Запад с понедельника накроют дождевые облака, из-за которых температура воздуха уменьшится. В среду небо начнет проясняться — дожди сохранятся только на востоке и севере округа. В дневные часы ожидается от +14 °С до +19 °С. В северных районах — от +5 °С до +10 °С.
Урал ждет неустойчивая погода: временами прогнозируют осадки. Днем температурный фон установится от +14 °С до +19 °С. В середине периода дождей станет меньше — термометр покажет на три-четыре градуса выше.
Юг Сибири заволокут тучи. До среды там ожидается прохлада. Во второй половине недели термометр вновь покажет от +22 °С до +27 °С.
На метеоситуацию Дальнего Востока окажет влияние атмосферный фронт, который принесет осадки в южные районы. Воздух на неделе прогреется от +14 °С до +19 °С.