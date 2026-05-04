Синоптик Ильин: Москву ожидает летняя погода в ближайшие дни

По его словам, в ближайшие три дня в Москве и Московской области погода будет определяться влиянием области высокого давления.
«Дневная температура в эти дни будет составлять +19…+24 °С. Также ожидаются высокие ночные минимумы. В общем, летняя погода с температурой выше климатической нормы», — поделился он.
На небе тем временем будет переменная облачность, часто будет выглядывать солнце, продолжил синоптик.
«В понедельник (4 мая. — RT) и среду (6 мая. — RT) должно быть без существенных осадков. Во вторник (5 мая. — RT) в столичном регионе местами возможны кратковременные дожди. Единственное, ветер сохранится достаточно плотным», — подытожил он.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о похолодании в Москве перед 9 Мая.