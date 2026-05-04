Врач рассказала, как резкая смена атмосферного давления влияет на здоровье

Врач общей практики Роман Фишкин до этого предупреждал, что для снижения симптомов метеозависимости важно во время природных аномалий соблюдать простые правила. Рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса, пить больше воды, а также исключить из рациона спиртное, кофе, жирную и соленую пищу. Кроме того, врач посоветовал принимать контрастный душ, а при головной боли — массажировать виски и делать холодные компрессы.