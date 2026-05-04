В день Парада Победы на Москву обрушится почти половина месячной нормы дождей

Погода в столичном регионе начнет портиться с середины рабочей недели. К выходным пойдут дожди.

Авиашоу — в день проведения Парада Победы, 9 мая 2026, погода в Москве

В день проведения Парада Победы, 9 мая, на метеоситуацию в Москве окажет влияние атлантический циклон, который придет со стороны запада. Жителей и гостей столицы ожидает прохладная и дождливая погода. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В этот день на регион выльется до 27 миллиметров влаги. Это составит около 44% майской нормы осадков. Пик ненастья придется на вторую половину дня.

Температурный фон 9 мая днем установится от +9 °С до +14 °С. Ночью прогнозируют от +5 °С до +10 °С. Подобный прогрев воздуха окажется на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.

Помимо резкого похолодания, в столице к субботе усилится ветер. Ожидаются порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Сегодня, 4 мая, в столичном регионе прогнозируют аномальное тепло. Температура опередит климатическую норму на пять-шесть градусов. Днем столбик термометра установится от +22 °С до +25 °С. Осадков в регионе не ожидается.

Во вторник и среду, 5 и 6 мая, тепло сохранится. Термометр покажет значения на пять-шесть единиц выше месячной нормы.

В четверг, 7 мая, ожидается снижение показателей, местами пройдут дожди. К пятнице, 8 мая, небо закроют тучи — воздух днем остынет от +13 °С до +15 °С.