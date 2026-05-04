Турцию накрыл майский снегопад: фото

Мерсин 4 мая тоже покрылся снегом. А до этого пережил самую влажную зиму за многие годы. В высокогорных округах Эрдемли и Торослар утром образовался покров высотой до 10 сантиметров. Больше всего осадков выпало в кварталах Гюнейли, Гюзелолук, Соргун и Торос.