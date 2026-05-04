Турцию накрыл майский снегопад: фото

Метеорологическая служба Турции в понедельник, 4 мая, выпустила предупреждения о сильных осадках и резком похолодании в ближайшие дни. Об этом сообщили в издании Milliyet.
В Бурсе 2 мая из-за непогоды деревья оказались под большими снежными шапками. В Газиантепе жители 3 мая столкнулись с гигантским градом. В Османе в тот же день прошел конвективный шторм: стихия обрушила дорожные знаки, повалила деревья, повредила здания.
В провинции Болу снегопад осложнил движение на участке автомагистрали D‑100, который соединяет Стамбул и Анкару. В ночь на понедельник там прошел сильный дождь, который утром сменился снегом. Наиболее интенсивные осадки отметили в районах Бакачак, Каранлыкдере и Сейменлер.
Схожая метеоситуация сложилась возле Анкары. Там снег повлиял на движение по Анатолийской автомагистрали: возникли аварии в районе Чанкуртаран.
Также сильные осадки наблюдались в Адане. Дождь в высокогорных районах перешел в снег. По словам местных жителей, люди впервые столкнулись с майским снегопадом.
Мерсин 4 мая тоже покрылся снегом. А до этого пережил самую влажную зиму за многие годы. В высокогорных округах Эрдемли и Торослар утром образовался покров высотой до 10 сантиметров. Больше всего осадков выпало в кварталах Гюнейли, Гюзелолук, Соргун и Торос.
Синоптики выпустили предупреждение о рисках наводнений, града и сильного ветра. По прогнозу, ожидаются грозовые ливни в провинциях Адана, Османие, Хатай и Кахраманмараш. Жителям порекомендовали проявлять осторожность из‑за угрозы паводков, молний и града.