Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Крыму штормовой ветер вырвал деревья с корнями: фото

Штормовое предупреждение продлится до вечера понедельника. Коммунальные службы уже приступили к устранению последствий непогоды.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 32% 758 мм рт. ст. +19°

Штормовая погода пришла в Крым в ночь на понедельник, 4 мая. Сильнее всего пострадала восточная часть полуострова: в Керчи порывы ветра повалили деревья. Согласно информации Гидрометцентра России, в регионе объявили желтый уровень опасности в предгорных и степных районах, оранжевый — в горах.

Поваленные деревья зафиксировали по всему городу. Коммунальные службы с утра приступили к расчистке дорог и тротуаров от упавших зеленых насаждений. Об этом сообщили на сайте Правительства Республики Крым.

Местные власти отчитались, что четыре улицы: Орджоникидзе, Генерала Петрова, Гагарина, Островского — специалисты уже полностью очистили от завалов. В течение дня бригады приступят к выполнению еще десяти заявок.

Согласно прогнозу, штормовой ветер продержится в регионе до вечера понедельника. Предупреждение будет действовать до 21:00 по местному времени. В степях и предгорье ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. В горной местности возможно усиление до 25 метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что на Крым выльется минимум 20 литров воды на каждый квадратный метр земли. Водоемы хорошо насытятся влагой. Температурный фон днем упадет от +9 °С до +12 °С. Ночью ожидается понижение от +6 °С до +9 °С.

Во вторник, 5 мая, осадки приобретут локальный характер. В рамки климатической нормы погода вернется в четверг, 7 мая.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше