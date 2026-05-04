В Крыму штормовой ветер вырвал деревья с корнями: фото

Штормовая погода пришла в Крым в ночь на понедельник, 4 мая. Сильнее всего пострадала восточная часть полуострова: в Керчи порывы ветра повалили деревья. Согласно информации Гидрометцентра России, в регионе объявили желтый уровень опасности в предгорных и степных районах, оранжевый — в горах.
Поваленные деревья зафиксировали по всему городу. Коммунальные службы с утра приступили к расчистке дорог и тротуаров от упавших зеленых насаждений. Об этом сообщили на сайте Правительства Республики Крым.
Местные власти отчитались, что четыре улицы: Орджоникидзе, Генерала Петрова, Гагарина, Островского — специалисты уже полностью очистили от завалов. В течение дня бригады приступят к выполнению еще десяти заявок.
Согласно прогнозу, штормовой ветер продержится в регионе до вечера понедельника. Предупреждение будет действовать до 21:00 по местному времени. В степях и предгорье ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. В горной местности возможно усиление до 25 метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь.
Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что на Крым выльется минимум 20 литров воды на каждый квадратный метр земли. Водоемы хорошо насытятся влагой. Температурный фон днем упадет от +9 °С до +12 °С. Ночью ожидается понижение от +6 °С до +9 °С.
Во вторник, 5 мая, осадки приобретут локальный характер. В рамки климатической нормы погода вернется в четверг, 7 мая.