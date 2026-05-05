Май-2026 приготовил две волны холода: когда доставать обратно куртки

Россиян предупреждают: майская погода в 2026 году преподнесет несколько неприятных сюрпризов.

+23° 5 м/с 44% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Мослента

По сведениям метеорологов, как минимум дважды в течение месяца жителям многих регионов придется возвращать в гардероб теплые вещи, несмотря на то что средняя температура останется в пределах климатической нормы. За благополучной статистикой скрываются резкие контрасты, которые станут главной особенностью месяца.

Где наступит раннее лето

Хорошие новости есть для жителей восточных и южных территорий страны. На Дальнем Востоке, в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии, столбики термометров поднимутся на один-два градуса выше привычных значений.

Югу России и Северному Кавказу также повезет. В Краснодарском крае и на Ставрополье уже в первой половине мая возможны по-настоящему летние дни, а ближе к концу месяца погода будет напоминать начало июня.

Устойчивое тепло раньше срока может прийти в Центральную Россию, а также на юг Сибири, хотя даже там периодически будут случаться кратковременные дожди и короткие прохладные периоды.

Кому тепла ждать не стоит

Меньше повезло жителям Урала и Поволжья. Согласно прогнозам, май в этих округах окажется холоднее обычного.

Две волны похолодания в мае

Первый удар холода синоптики ожидают в середине месяца. В период цветения черемухи, особенно в средней полосе России, в ночные часы температура может опускаться до нуля градусов и ниже, а на поверхности почвы вероятны заморозки. При этом днем воздух будет прогреваться до вполне комфортных значений.

Вторая волна холода накроет страну ближе к концу мая. После нескольких теплых дней может произойти кратковременное вторжение холодного воздуха. В ночные часы температура вновь приблизится к нулевой отметке. В отдельных регионах метеорологи не исключают выпадения мокрого снега.

Специалисты призывают не удивляться такому повороту и не паниковать, поскольку снег для мая — хоть и нечастое, но вполне объяснимое явление. Таким образом, дачникам и всем, кто планирует отдых на природе, стоит внимательно следить за обновлениями прогнозов и не спешить убирать теплые вещи. Также стоит отметить, что это только прогнозы, которые актуальны сейчас, но могут измениться.