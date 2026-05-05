Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Дожди и весенние грозы сегодня приближаются к России

На большей части европейской территории страны удержится теплая погода. Однако новый атмосферный фронт принесет осадки и грозы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +16°
Молния — погода в России 5 мая 2026
Источник: Мослента

Неустойчивость атмосфере во вторник, 5 мая, добавят скандинавский циклон и его атмосферный фронт. Сегодня они станут причиной осадков в России.

Средние широты пока останутся в теплой зоне — погода будет развиваться по июльскому сценарию. В дневные часы на европейской части страны воздух прогреется до +25 °С, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Ярославле термометр покажет +23 °С, в Калуге — +24 °С, в Курске — +22 °С, в Нижнем Новгороде — +25 °С.

Северо-Запад окажется с другой стороны атмосферного фронта — температура там понизится. В Калининграде прогнозируют +18 °С и небольшие дожди. В Пскове сегодня еще сохранится тепло: ожидается +20 °С. В Петрозаводске похолодает до +15 °С.

На юге тепла окажется мало, сегодня выпадут заметные осадки. В Сочи, Краснодаре и Ялте воздух не прогреется выше +15 °С. В Ростове-на-Дону ожидается +17 °С, в Астрахани — +20 °С, в Мелитополе — +20 °С, в Луганске — +19 °С.

В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют +16 °С, существенных осадков не ожидается, но установится сильный ветер. Москву порадует июльское тепло: воздух прогреется днем до +25 °С.

На Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность наступления магнитных бурь — 41%.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше