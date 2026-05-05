Дожди и весенние грозы сегодня приближаются к России

Неустойчивость атмосфере во вторник, 5 мая, добавят скандинавский циклон и его атмосферный фронт. Сегодня они станут причиной осадков в России.
Средние широты пока останутся в теплой зоне — погода будет развиваться по июльскому сценарию. В дневные часы на европейской части страны воздух прогреется до +25 °С, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Ярославле термометр покажет +23 °С, в Калуге — +24 °С, в Курске — +22 °С, в Нижнем Новгороде — +25 °С.
Северо-Запад окажется с другой стороны атмосферного фронта — температура там понизится. В Калининграде прогнозируют +18 °С и небольшие дожди. В Пскове сегодня еще сохранится тепло: ожидается +20 °С. В Петрозаводске похолодает до +15 °С.
На юге тепла окажется мало, сегодня выпадут заметные осадки. В Сочи, Краснодаре и Ялте воздух не прогреется выше +15 °С. В Ростове-на-Дону ожидается +17 °С, в Астрахани — +20 °С, в Мелитополе — +20 °С, в Луганске — +19 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют +16 °С, существенных осадков не ожидается, но установится сильный ветер. Москву порадует июльское тепло: воздух прогреется днем до +25 °С.
На Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность наступления магнитных бурь — 41%.