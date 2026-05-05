Приближается дата, когда в России с неба начнут падать звезды

Для наблюдения метеорного дождя рекомендуем выехать за город, чтобы свет от фонарей и рекламных вывесок не мешал процессу. Увидеть светящиеся болиды можно без оптического оборудования, но для более четкой картины стоит взять с собой телескоп или бинокль.
Радиант потока окажется в созвездии Водолея. Оптимальное время для наблюдений — предрассветные часы, около 03:00 по местному времени.
В этот период освещенность Луны составит около 83%. Эксперты объяснили, что это может помешать увидеть падающие звезды. Чтобы повысить шансы, наблюдателю стоит расположиться так, чтобы спутник Земли оказался закрыт каким-либо объектом, например деревом или зданием.
Метеорный поток Аквариды образуется от пылевого следа кометы Галлея, который Земля пересекает дважды в год, в октябре и мае. Однако весенние метеоры отличаются большей яркостью и скоростью — шанс заметит на небе невооруженным глазом выше, чем осенью.
С самой кометой Галлеей Земля, по расчетам, сблизится только в 2061 году. До этого космические объекты встречались в 1986-м.