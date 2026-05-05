Приближается дата, когда в России с неба начнут падать звезды

Метеорный поток Аквариды длится с 19 апреля по 28 мая. Наблюдать лучше всего с 4 по 7 мая.

Екатерина Бритова
Метеорный поток Аквариды в мае 2026 в России
Источник: Мослента

В ночь на среду, 6 мая, ожидается пик метеорного потока Аквариды. На небосводе получится увидеть до 50−60 падающих звезд каждый час. Об этом сообщили на портале Star Walk.

Для наблюдения метеорного дождя рекомендуем выехать за город, чтобы свет от фонарей и рекламных вывесок не мешал процессу. Увидеть светящиеся болиды можно без оптического оборудования, но для более четкой картины стоит взять с собой телескоп или бинокль.

Радиант потока окажется в созвездии Водолея. Оптимальное время для наблюдений — предрассветные часы, около 03:00 по местному времени.

В этот период освещенность Луны составит около 83%. Эксперты объяснили, что это может помешать увидеть падающие звезды. Чтобы повысить шансы, наблюдателю стоит расположиться так, чтобы спутник Земли оказался закрыт каким-либо объектом, например деревом или зданием.

Метеорный поток Аквариды образуется от пылевого следа кометы Галлея, который Земля пересекает дважды в год, в октябре и мае. Однако весенние метеоры отличаются большей яркостью и скоростью — шанс заметит на небе невооруженным глазом выше, чем осенью.

С самой кометой Галлеей Земля, по расчетам, сблизится только в 2061 году. До этого космические объекты встречались в 1986-м.