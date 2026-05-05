Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Русскую равнину на неделе ждет погодная рокировка

Ситуация начнет меняться в середине рабочей недели. В центр страны вернется прохлада, на юг — жара.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 82% 757 мм рт. ст. +16°
Погода на Русской равнине 5, 6, 7, 8 мая 2026
Источник: purina.ru

Русская равнина во вторник, 5 мая, окажется под влиянием очага высокого атмосферного давления. По его периферии будут смещаться поля фронтальной облачности, которые помешают проникать солнечному свету. Синоптики обещают неустойчивую метеоситуацию. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В северных и южных регионах сегодня сохранится аномальная прохлада. В Причерноморье ожидается от +12 °С до +17 °С. В Поморье прогнозируется от +8 °С до +13 °С.

В средних широтах, наоборот, удержится рекордное тепло. Дневной температурный фон установится от +22 °С до +27 °С. Подобный уровень прогрева воздуха соответствует середине летнего сезона.

Со среды, 6 мая, погода начнет меняться. На север Европейской России придут атлантические циклоны, которые затем проникнут в среднюю полосу. Одновременно с этим теплый азорский антициклон уйдет в сторону Черного моря. В результате метеоситуация во второй половине недели сменится на противоположную: в центральные регионы России вернется похолодание, а на юг — тепло.

В Симферополе во вторник и среду, 5 и 6 мая, ожидается около +15 °С, пройдут дожди. Перед выходными столбик термометра там поднимется от +20 °С до +23 °С, покажется солнце.

В Москве, наоборот, ближайшие два дня прогнозируют от +24 °С до +26 °С. В середине недели начнутся дожди, к пятнице, 8 мая, похолодает от +14 °С до +16 °С.