Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет волна похолоданий

Причиной аномально теплой погоды в центральных регионах России стал азорский антициклон. Однако в середине недели он начнет двигаться на восток — ему на смену придут холодные воздушные массы. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Первые изменения в погоде почувствуют жители северных районов. Там в середине рабочей недели прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер сменится на юго-западный, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. В следующие дни подобные метеоусловия распространятся на остальные регионы Центральной России.
Со вторника, 5 мая, до четверга, 7 мая, сохранится тепло: воздух будет прогреваться от +20 до +27 °С. С пятницы, 8 мая, ожидается резкое понижение температурного фона от +10 до +15 °С. Кроме того, в регионы придет северный ветер, а также выпадут осадки.
В выходные, 9 и 10 мая, на погоду окажет влияние высотная ложбина, которая протянется с севера на юг по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на похолодание, в воскресенье удержится положительная среднесуточная аномалия.
В столичном регионе в ближайшие дни столбик термометра будет варьироваться от +24 до +26 °С, что соответствует климатической норме июля. В пятницу дневная температура воздуха составит от +14 до +16 °С.