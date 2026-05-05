Гидрометцентр: предстоящая неделя сулит возвращение дождей в Россию

В середине рабочей недели начнется волна похолоданий в нескольких регионах страны. Ожидаются дожди, усиление ветра и гололед.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 44% 757 мм рт. ст. +22°
Тучи — дожди, погода в России 5, 6, 7 мая 2026
Источник: Unsplash

В средних широтах и на юге Европейской России с 5 по 7 мая пройдут кратковременные осадки. Локально ожидаются грозы с усилением ветра от 13 до 18 метров в секунду. В южных районах порывы достигнут от 18 до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Север европейской территории страны попадет под влияние атлантических циклонов. Там удержится прохлада, выпадут осадки. Скорость ветра установится от 13 до 18 метров в секунду. На побережье Арктики прогнозируют порывы до 22 метров в секунду.

Урал и Сибирь до четверга будут находиться под властью циклонических вихрей и атмосферных фронтов, которые станут причиной обильных осадков в северных регионах. На юге округов прогнозируют грозы. Ветер разгонится от 15 до 20 метров в секунду. На Таймыре порывы могут усилиться от 20 до 25 метров в секунду.

Дальний Восток накроет поле пониженного атмосферного давления — пройдут осадки, установится сильный ветер. В округе обещают порывы от 15 до 20 метров в секунду. В северной части появится гололед.

Курилы, Камчатку и Магадан захватит тихоокеанский циклон. В регионах пройдут осадки, скорость поднимется от 15 до 20 метров в секунду, местами потоки разгонятся до 30 метров в секунду. Также не исключаются гололедные явления.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше