Гидрометцентр: предстоящая неделя сулит возвращение дождей в Россию

В средних широтах и на юге Европейской России с 5 по 7 мая пройдут кратковременные осадки. Локально ожидаются грозы с усилением ветра от 13 до 18 метров в секунду. В южных районах порывы достигнут от 18 до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Север европейской территории страны попадет под влияние атлантических циклонов. Там удержится прохлада, выпадут осадки. Скорость ветра установится от 13 до 18 метров в секунду. На побережье Арктики прогнозируют порывы до 22 метров в секунду.
Урал и Сибирь до четверга будут находиться под властью циклонических вихрей и атмосферных фронтов, которые станут причиной обильных осадков в северных регионах. На юге округов прогнозируют грозы. Ветер разгонится от 15 до 20 метров в секунду. На Таймыре порывы могут усилиться от 20 до 25 метров в секунду.
Дальний Восток накроет поле пониженного атмосферного давления — пройдут осадки, установится сильный ветер. В округе обещают порывы от 15 до 20 метров в секунду. В северной части появится гололед.
Курилы, Камчатку и Магадан захватит тихоокеанский циклон. В регионах пройдут осадки, скорость поднимется от 15 до 20 метров в секунду, местами потоки разгонятся до 30 метров в секунду. Также не исключаются гололедные явления.