На Турцию после майского снегопада обрушились ливни: видео

Метеорологическая служба Турции во вторник, 5 мая, выпустила экстренное штормовое предупреждение. В ближайшие дни в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки. Об этом сообщили в издании Haberton.
Напомним, что часть Турции накрыл снегопад, который нехарактерен для мая. По словам очевидцев, местные жители столкнулись с такой снежной погодой впервые.
По расчетам синоптиков, шторм сегодня охватит большую часть страны. Наиболее сложную метеоситуацию прогнозируют в шести провинциях: Хатае, Османие, Кахраманмараше, Газиантепе, Килисе и Адыямане.
Ливни пройдут в восточной части Мраморного моря, Восточном Средиземноморье, Центральной, Восточной и Юго‑Восточной Анатолии, Черноморском регионе. Также осадки ожидаются рядом с Кютахьей и Афьонкарахисаром.
В высокогорных районах восточной части Черного моря и Восточной Анатолии к ливням добавятся мокрый снег и снег. Это повысит риск схода лавин. Кроме того, из‑за таяния зимних осадков возможны оползни и наводнения.
При этом под снегом уже оказалось часть Турции. Например, в городе Маниса виноградники засыпало белой крупой.
Местные власти призвали жителей и туристов в потенциально опасных районах проявить осторожность. Эксперты предупредили, что сильные осадки могут спровоцировать внезапные затопления, а также привести к перебоям в транспортном сообщении.
На западе страны, наоборот, ожидается потепление. Температура воздуха поднимется на четыре-шесть градусов. В остальных частях Турции значительных температурных изменений не прогнозируется.