На Турцию после майского снегопада обрушились ливни: видео

Одну часть страны продолжает засыпать снегом, в другую — пришли дожди. Синоптики предупредили об оползнях и затоплениях.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Метеорологическая служба Турции во вторник, 5 мая, выпустила экстренное штормовое предупреждение. В ближайшие дни в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки. Об этом сообщили в издании Haberton.

Напомним, что часть Турции накрыл снегопад, который нехарактерен для мая. По словам очевидцев, местные жители столкнулись с такой снежной погодой впервые.

По расчетам синоптиков, шторм сегодня охватит большую часть страны. Наиболее сложную метеоситуацию прогнозируют в шести провинциях: Хатае, Османие, Кахраманмараше, Газиантепе, Килисе и Адыямане.

Ливни пройдут в восточной части Мраморного моря, Восточном Средиземноморье, Центральной, Восточной и Юго‑Восточной Анатолии, Черноморском регионе. Также осадки ожидаются рядом с Кютахьей и Афьонкарахисаром.

В высокогорных районах восточной части Черного моря и Восточной Анатолии к ливням добавятся мокрый снег и снег. Это повысит риск схода лавин. Кроме того, из‑за таяния зимних осадков возможны оползни и наводнения.

При этом под снегом уже оказалось часть Турции. Например, в городе Маниса виноградники засыпало белой крупой.

Снег в Турции 5 мая 2026
Источник: https://vk.com/fobosplanet

Местные власти призвали жителей и туристов в потенциально опасных районах проявить осторожность. Эксперты предупредили, что сильные осадки могут спровоцировать внезапные затопления, а также привести к перебоям в транспортном сообщении.

На западе страны, наоборот, ожидается потепление. Температура воздуха поднимется на четыре-шесть градусов. В остальных частях Турции значительных температурных изменений не прогнозируется.