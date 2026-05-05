Леус о погоде в Москве: столицу накрыли первые весенние грозы

Во вторник, 5 мая, грозу зафиксировали в западной части Подмосковья: началась около 13:00 в Можайске. Затем ненастье распространилось на Рузский район. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Во второй половине дня грозовая деятельность подошла к западной границе Звенигорода. В центре столицы, согласно расчетам, первые грозы прогремят около 17:00. Непогоду сопроводят молнии и сильный ветер.
В среду и четверг, 6 и 7 мая, температурный фон останется на уровне климатической нормы июля. Прогнозируют от +23 °С до +25 °С.
Затем произойдет резкое похолодание. Причиной снижения температуры станет фронтальный раздел. В Москве в конце рабочей недели, 8 мая, столбик термометра днем снизится до +20 °С.
В День Победы, 9 мая, на погоду в регионе окажут влияние два циклонических вихря. Вызовут дожди, которые помешают солнечным лучам нагревать воздух. Температурный фон повысится ниже майской нормы на два градуса: днем термометр покажет от +14 °С до +16 °С. В следующие два дня значения упадут от +12 °С до +14 °С.