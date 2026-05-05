На Камчатке в разгар весны выросли сугробы: видео

Во вторник, 5 мая, Камчатку накрыл мощный снегопад. В Сети сразу же появились первые видео очевидцев.
Согласно информации Гидрометцентра России, в Камчатском крае ввели желтый уровень погодной опасности. В северных районах ожидается сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду, на юге возможны порывы от 25 до 30 метров в секунду. Штормовое предупреждение продлится до вечера 6 мая, 21:00 по местному времени.
Из-за непогоды на Камчатке объявили угрозу схода лавин в горных районах. Населению и туристам порекомендовали воздержаться от посещения потенциально опасных мест. В зоне высокого риска находятся территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов.
Местные власти сообщили, что коммунальные службы приступили к расчистке дорог и тротуаров от снежных завалов. Жителям и гостям региона порекомендовали соблюдать меры предосторожности, водителям — снизить скоростной режим. Из-за штормовой погоды возможны обрывы линий электропередачи и падение деревьев.
Сегодня отменили занятия в начальных классах. По словам очевидцев, в регионе произошло несколько автомобильных аварий. Причиной дорожно-транспортных происшествий стала гололедица на дорогах.