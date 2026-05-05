На Камчатке в разгар весны выросли сугробы: видео

Согласно информации Гидрометцентра России, в Камчатском крае ввели желтый уровень погодной опасности. В северных районах ожидается сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду, на юге возможны порывы от 25 до 30 метров в секунду. Штормовое предупреждение продлится до вечера 6 мая, 21:00 по местному времени.