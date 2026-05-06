Стало известно, в каких регионах России сегодня удержится тепло

В средних широтах Европейской России в среду, 6 мая, сохранится июльское тепло. К северу от столицы температурный фон составит около +20 °С, пройдут локальные грозовые дожди.
В Брянске, Орле и Казани будет солнечно, воздух прогреется до +26 °С. Во Владимире ожидается +23 °С, в Кирове — +22 °С, в Курске — +24 °С.
На юге страны атмосферное давление вырастет и появится солнце. Ненастье сохранится только в горах. Температура пока сильно не изменится: ожидается прохладная погода. В Керчи — +18 °С, в Севастополе — +17 °С, в Пятигорске — +16 °С, в Сочи — +15 °С.
Северо-Запад окажется по холодную сторону фронтального раздела. В Калининграде установится температура +15 °С, в Великих Луках — +20 °С, в Великом Новгороде — +15 °С, в Петрозаводске — +13 °С. В Воркуте и Мурманске прогнозируют +4 °С.
Север захватит циклон — пройдут дожди. В Заполярье ожидается мокрый снег.
В Северной столице России прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Однако температура не поднимется выше +13 °С. В Москве сегодня сохранится жара до +26 °С. Местами пройдут короткие грозовые дожди, поднимется порывистый ветер.
Геомагнитная обстановка на Земле будет неустойчивой. Магнитные бури могут начаться с вероятностью 16%.