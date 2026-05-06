Когда на Русскую равнину прорвется похолодание: синоптики обозначили сроки

Падение температуры на Русской равнине, согласно информации издания «Метеовести», случится в пятницу, 8 мая. В среду и четверг, 6 и 7 мая, атмосферный фронт еще будет сдерживать поступление холодного воздуха к Верхней Волге. В конце рабочей недели погода резко изменится: прохлада дойдет до Придонья и Среднего Поволжья.
Одновременно с этим в Заполярье, наоборот, ожидается потепление. В Мурманске до четверга прольют дожди, которые будут переходить в снег. Температурный фон установится около +4 °С. В выходные поднимется до +10 °С, тучи над регионом рассеются.
Сегодня, 6 мая, Русскую равнину накроет ненастный фронт. Одна зона дождей сосредоточится на севере, другая — на Кавказе. В средних широтах прогнозируют высокую вероятность локальных осадков: пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется от +22 °С до +27 °С.
Жители высоких широт уже сегодня почувствуют похолодание. На Северо-Западе термометр покажет от +10 °С до +15 °С. В Поморье и на Кольском полуострове прогнозируют от +2 °С до +7 °С.
В Центральной России в ближайшие два дня удержится аномальное тепло. В Москве не исключаются дожди и грозы. Сегодня в столице ожидается до +26 °С. В пятницу столбик термометра покажет отметку почти в два раза ниже. В День Победы, 9 мая, температура составит около +14 °С. В воскресенье, 10 мая, столбик термометра опустится до +12 °С.