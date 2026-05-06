Когда на Русскую равнину прорвется похолодание: синоптики обозначили сроки

Теплая погода продержится еще несколько дней. Затем ожидается резкая смена погоды.

Погода на Русской равнине 6, 7, 8, 9, 10 мая 2026
Падение температуры на Русской равнине, согласно информации издания «Метеовести», случится в пятницу, 8 мая. В среду и четверг, 6 и 7 мая, атмосферный фронт еще будет сдерживать поступление холодного воздуха к Верхней Волге. В конце рабочей недели погода резко изменится: прохлада дойдет до Придонья и Среднего Поволжья.

Одновременно с этим в Заполярье, наоборот, ожидается потепление. В Мурманске до четверга прольют дожди, которые будут переходить в снег. Температурный фон установится около +4 °С. В выходные поднимется до +10 °С, тучи над регионом рассеются.

Сегодня, 6 мая, Русскую равнину накроет ненастный фронт. Одна зона дождей сосредоточится на севере, другая — на Кавказе. В средних широтах прогнозируют высокую вероятность локальных осадков: пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется от +22 °С до +27 °С.

Жители высоких широт уже сегодня почувствуют похолодание. На Северо-Западе термометр покажет от +10 °С до +15 °С. В Поморье и на Кольском полуострове прогнозируют от +2 °С до +7 °С.

В Центральной России в ближайшие два дня удержится аномальное тепло. В Москве не исключаются дожди и грозы. Сегодня в столице ожидается до +26 °С. В пятницу столбик термометра покажет отметку почти в два раза ниже. В День Победы, 9 мая, температура составит около +14 °С. В воскресенье, 10 мая, столбик термометра опустится до +12 °С.