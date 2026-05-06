Гидрометцентр: вскоре Дальний Восток попадет в плен циклонов со снегом

В среду, 6 мая, на Камчатке ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег. В регионе установится штормовой ветер: скорость составит 25−30 метров в секунду. Температурный фон днем будет меняться от +2 °С до +8 °С. Подобные метеоусловия сохранятся до пятницы, 8 мая. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
На Курильских островах ожидаются осадки, в северных районах — сильные. Порывы ветра разгонятся до 25 метров в секунду, местами скорость увеличится до 30 метров в секунду. В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, дожди уменьшатся. Дневная температура составит от +10 °С до +16 °С.
В Приморье сегодня обещают небольшие осадки, но поднимется сильный ветер до 20 метров в секунду. В конце рабочей недели дожди примут умеренный характер. Воздух в дневные часы прогреется от +12 °С до +18 °С.
Магадан также окажется в зоне ненастья. Возле побережья будет дуть ветер до 20 метров в секунду. Днем термометр покажет от нуля градусов до +7 °С. В пятницу на два градуса потеплеет.
Чукотку дожди обойдут стороной. Температура установится от нуля градусов до −5 °С. В Якутии со среды по пятницу будут идти кратковременные осадки. 8 мая возможна метель с ветром до 21 метра в секунду. В северных районах ожидается от −1 °С до −6 °С, в юго-западных — от +15 °С до +20 °С.
В Забайкалье осадки не прогнозируют. Сегодня воздух прогреется от +13 °С до +18 °С, в пятницу разогреется от +18 °С до +23 °С.
В Бурятии рабочая неделя завершится без дождей. В среду днем ожидается от +11 °С до +16 °С, в четверг и пятницу — от +16 °С до +22 °С.