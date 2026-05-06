На Солнце появилась зловещая темная стрелка: вызовет ли геомагнитные бури

Сегодня, 6 мая, темное пятно, которое сформировалось на Солнце, приобрело вытянутую форму. По версии Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, образование напомнило дорожный знак «Объезд препятствия».
Согласно прогнозу, в среду индекс геомагнитной активности не поднимется выше трех баллов и не выйдет из зеленой зоны. Шанс наступления магнитных бурь составит 16%. Вероятность слабых возмущений достигнет 25%.
В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, риски для планеты возрастут. Магнитные бури класса G1 могут начаться с шансом 31%. Вероятность слабых событий составит около 35%.
Напомним, что в ночь на вторник, 5 мая, геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась. Ученые зарегистрировали магнитные бури уровня G2. К этому привел выброс корональной дыры, который произошел на Солнце 30 апреля. Почти неделя потребовалась облаку плазмы, чтобы добраться до Земли.
Прошедшие бури вызвали полярные сияния. Интенсивность достигла восьми баллов из 10 возможных.
При этом ученые сообщили, что на Солнце сохранилась слабая вспышечная активность, однако вскоре может нарушится. Причиной, вероятнее всего, станет новое темное пятно, которое пока находится на скрытой стороне звезды. Образование зафиксировал спутник Solar Orbiter.