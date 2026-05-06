Садовод Самойлова рассказала, какие корнеплоды созревают в мае

Клубни топинамбура, или земляной груши, созревают в мае. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.
По словам эксперта, земляная груша всегда ценилась за то, что к маю в погребах заканчивается запас овощей, и каждый такой плод нужно выкапывать из земли. Самойлова отметила, что в мае на грядке также могут взойти ревень, шпинат, укроп, петрушка, редис и ранний листовой салат.
Садовод добавила, что плоды топинамбура максимально насыщены витаминами в этот период.
Ранее Светлана Самойлова раскрыла, можно ли посадить в огороде бананы.