Синоптик рассказал, в каких регионах в начале лета выпадет снег

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Снег еще выпадет в регионах России на побережье Северного Ледовитого океана в мае и начале лета, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего», — рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России еще может выпасть снег в мае и начале лета.

Побережье Северного Ледовитого океана в России охватывает арктическую зону от Мурманской области до Чукотки. Основные регионы включают Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Красноярский край) и Чукотский автономные округа, а также Республику Саха (Якутия).