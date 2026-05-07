Синоптики назвали регионы России, которые сегодня накроют дожди

В четверг, 7 мая, на берегу Охотского моря ожидается пасмурная и ветреная погода. Циклон испортит метеоситуацию в Магаданской области и на севере Камчатки. При этом в Петропавловске-Камчатском сегодня обойдет без осадков.
До Сахалина дотянется ненастье от другого циклона. В его власть также попадет Приморье и Хабаровский край. Воздух прогреется от +15 °С до +18 °С. В Забайкалье выглянет солнце, температура составит +20 °С.
Юг Сибири сохранит тепло, однако в Тыве и на юге Красноярского края пройдут дожди. В Новосибирске установится солнечная погода, прогнозируют до +25 °С. Однако тепло продержится недолго: холод начнет подступать с запада уже в выходные.
На Урале пройдут дожди: сегодня — прогнозируются небольшими, завтра — усилятся. Температурный фон тоже начнет снижаться. Сегодня в Уфе ожидается +26 °С, в Екатеринбурге — +23 °С, в Тюмени — +24 °С, в Перми — +17 °С, в Оренбурге — +21 °С.
Европейскую Россию пересечет атмосферный фронт. К северу от него пройдут дожди, установится прохлада. В Великом Новгороде сегодня ожидается максимум +10 °С. В центр придет июльская жара: воздух прогреется до +28 °С. Местами прольются грозовые дожди. В Черноземье вероятность осадков прогнозируется низкой, в Поволжье — высокой.
К побережью Черного моря вернется весна. В Сочи и Севастополе — +17 °С, в Краснодаре — +22 °С. В горах сохранятся осадки.
На Земле обещают неустойчивую геомагнитную обстановку.