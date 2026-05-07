В среду Россия обновила более 10 суточных рекордов тепла

Аномальная погода охватила Европейскую Россию в начале недели. При этом сегодня, 7 мая, жара ударит снова — ожидаются новые суточные рекорды. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
В среду, 6 мая, воздух в Московской области прогрелся до +28 °С. Такой показатель установился в Коломне. Новый рекорд обогнал прошлого лидера на один градус. Ранее самая высокая температура числилась за 1967 годом. В самой Москве опорная метеостанция показала +24,9 °С. Этого оказалось недостаточно для нового суточного рекорда 6 мая.
В Рославле, который находится в Смоленской области, в среду побился самый давний рекорд. Лидер удерживал позиции 120 лет. В 1906 году в регионе зафиксировали +26,2 °С. Вчера температура поднялась до +27,1 °С.
Также в число рекордсменов попали Смоленск, Брянск, Лукоянов Нижегородской области и Калуга. К списку присоединились Елатьма Рязанского региона, Орел и Тула. Также новые суточные пики зафиксировали в городах Елец и Павелец Липецкой и Рязанской областей.
Согласно прогнозу, четверг станет последним по-настоящему жарким днем в мае. В пятницу, 8 мая, на Европейскую Россию обрушится похолодание, которое сопроводится дождями.