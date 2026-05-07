В среду Россия обновила более 10 суточных рекордов тепла

В среду, 6 мая, воздух в Московской области прогрелся до +28 °С. Такой показатель установился в Коломне. Новый рекорд обогнал прошлого лидера на один градус. Ранее самая высокая температура числилась за 1967 годом. В самой Москве опорная метеостанция показала +24,9 °С. Этого оказалось недостаточно для нового суточного рекорда 6 мая.