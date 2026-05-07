В среду Россия обновила более 10 суточных рекордов тепла

В начале рабочей недели синоптики зафиксировали два новых максимума. Во вторник насчитывалось уже шесть. Вчера число рекордсменов достигло 12.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Собака с высунутым языком — рекорды тепла в России 6 мая 2026 года
Источник: Unsplash.com/CC0

Аномальная погода охватила Европейскую Россию в начале недели. При этом сегодня, 7 мая, жара ударит снова — ожидаются новые суточные рекорды. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В среду, 6 мая, воздух в Московской области прогрелся до +28 °С. Такой показатель установился в Коломне. Новый рекорд обогнал прошлого лидера на один градус. Ранее самая высокая температура числилась за 1967 годом. В самой Москве опорная метеостанция показала +24,9 °С. Этого оказалось недостаточно для нового суточного рекорда 6 мая.

Жарче всего вчера на Европейской России оказалось в Рязани. Столбик термометра поднялся до +29 °С. Значение опередило прошлый максимум 1967 года на полтора градуса.

В Рославле, который находится в Смоленской области, в среду побился самый давний рекорд. Лидер удерживал позиции 120 лет. В 1906 году в регионе зафиксировали +26,2 °С. Вчера температура поднялась до +27,1 °С.

Также в число рекордсменов попали Смоленск, Брянск, Лукоянов Нижегородской области и Калуга. К списку присоединились Елатьма Рязанского региона, Орел и Тула. Также новые суточные пики зафиксировали в городах Елец и Павелец Липецкой и Рязанской областей.

Согласно прогнозу, четверг станет последним по-настоящему жарким днем в мае. В пятницу, 8 мая, на Европейскую Россию обрушится похолодание, которое сопроводится дождями.