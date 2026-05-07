Сегодня вместе с жарой на Россию обрушатся грозы

В четверг россияне почувствуют первые признаки скорых погодных перемен. Жара еще сохранится, но прибавятся осадки, местами — сильные.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 94% 754 мм рт. ст. +16°
Гроза, погода в России 7 мая 2026
Источник: Unsplash

В четверг, 7 мая, причиной дождей станет приближающийся холодный фронт. Облака протянутся от Среднего Урала до верховий Днепра. В южном направлении от Твери и Казани пройдут грозы, ожидается порывистый ветер. Севернее этих регионов установится более спокойная метеоситуация: пройдут кратковременные осадки. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Завтра зона ненастья расширится и захватит средние широты. Дожди обойдут стороной только Черноземье и юг Русской Равнины. Там в пятницу удержится тепло: обещают от +22 °С до +27 °С. В Центральной России вместе с дождями упадет температура: прогнозируют от +15 °С до +20 °С.

В Москве сегодня термометр покажет около +26 °С, по области значение приблизится к +30 °С. В День Победы, 9 мая, похолодает от +13 °С до +15 °С.

В среду, 6 мая, дожди уже обрушились на Кировскую область. По словам очевидцев, ветер разгонялся до штормовых значений. В некоторых домах выбило оконные рамы, в регионе повалило несколько десятков деревьев. Местные власти сообщили о двух пострадавших.

Сегодня в Кирове температурный фон составит от +10 °С до +15 °С. Вчера термометр там показывал +26 °С. В День Победы прогнозируют температуру на четыре градуса ниже климатической нормы — около +11 °С.