Сегодня вместе с жарой на Россию обрушатся грозы

В четверг, 7 мая, причиной дождей станет приближающийся холодный фронт. Облака протянутся от Среднего Урала до верховий Днепра. В южном направлении от Твери и Казани пройдут грозы, ожидается порывистый ветер. Севернее этих регионов установится более спокойная метеоситуация: пройдут кратковременные осадки. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Завтра зона ненастья расширится и захватит средние широты. Дожди обойдут стороной только Черноземье и юг Русской Равнины. Там в пятницу удержится тепло: обещают от +22 °С до +27 °С. В Центральной России вместе с дождями упадет температура: прогнозируют от +15 °С до +20 °С.
В Москве сегодня термометр покажет около +26 °С, по области значение приблизится к +30 °С. В День Победы, 9 мая, похолодает от +13 °С до +15 °С.
Сегодня в Кирове температурный фон составит от +10 °С до +15 °С. Вчера термометр там показывал +26 °С. В День Победы прогнозируют температуру на четыре градуса ниже климатической нормы — около +11 °С.