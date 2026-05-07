Опрос: как россияне проводят время на даче

Редакции Новостей Mail и Погоды Mail интересуются, как читатели относятся к даче, чем там занимаются и выращивают ли урожай.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Жители России воспринимают дачу по‑разному. Одни видят уголок тишины и единения с природой. Другие — участок, который требует постоянного внимания и труда. Редакции проектов Новости Mail и Погода Mail приглашают читателей принять участие в опросе и поделиться взглядом на загородную жизнь.

Хотим лучше понять, какое место дача занимает в жизни современных россиян, насколько сегодня популярен отдых на загородном участке и остается ли огород главным занятием там или люди все чаще используют сотки земли для пикников и встречи с друзьями. Если продолжаете традиции бабушек и дедушек, то расскажите, какие культуры выращиваете. Предпочитаете овощи, фрукты или ягоды? Поделитесь опытом, много ли времени занимает уход за растениями и кто в этом помогает. Приносит ли дачный участок экономическую выгоду? И какие моменты чаще всего вызывают неудобства: долгая дорога, нехватка комфорта, большая занятость, необходимость финансовых вложений?

Опрос состоит из 10 вопросов — не займут много времени. Поделитесь опытом, как проводите время на даче и что загородный дом значит лично для вас.