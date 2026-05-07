Опрос: как россияне проводят время на даче

Хотим лучше понять, какое место дача занимает в жизни современных россиян, насколько сегодня популярен отдых на загородном участке и остается ли огород главным занятием там или люди все чаще используют сотки земли для пикников и встречи с друзьями. Если продолжаете традиции бабушек и дедушек, то расскажите, какие культуры выращиваете. Предпочитаете овощи, фрукты или ягоды? Поделитесь опытом, много ли времени занимает уход за растениями и кто в этом помогает. Приносит ли дачный участок экономическую выгоду? И какие моменты чаще всего вызывают неудобства: долгая дорога, нехватка комфорта, большая занятость, необходимость финансовых вложений?