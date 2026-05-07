Магнитные бури могут ударить по Земле уже сегодня

Май подготовил жителям Земли две волны высокой геомагнитной активности. Начало первого периода возмущений ожидается в четверг, 7 мая, или в пятницу, 8 мая. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Шанс прихода магнитных бурь средней и умеренной сил в ближайшие два дня достигает 31%. Вероятность на более слабые события составляет 35%. Согласно прогнозу, существует только 34%, что индекс геомагнитной активности Кр удержится в зеленой зоне и не превысит четырех баллов.
Сегодня в середине дня скорость солнечного ветра находилась в низкой области: значение составляло 344 километра в секунду. Плотность и температура потока также были в норме.
Вторая волна возмущений ожидается с 15 по 18 мая. В первые два дня этого периода на Землю могут прийти магнитные бури, которые поднимут индекс Кр в красную зону. В следующие два дня показатель опустится до оранжевой области — слабые геомагнитные возмущения сохранятся.
Ученые отметили, что общая солнечная активность пока остается на низком уровне. К концу недели на видимую часть звезды выйдет новая активная область — ситуация может поменяться.