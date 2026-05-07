Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Магнитные бури могут ударить по Земле уже сегодня

В текущем месяце ожидается две волны геомагнитных возмущений. Первая может начаться уже сегодня.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 67% 754 мм рт. ст. +16°
Магнитные бури 7, 8 мая 2026
Источник: https://ru.freepik.com/

Май подготовил жителям Земли две волны высокой геомагнитной активности. Начало первого периода возмущений ожидается в четверг, 7 мая, или в пятницу, 8 мая. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Шанс прихода магнитных бурь средней и умеренной сил в ближайшие два дня достигает 31%. Вероятность на более слабые события составляет 35%. Согласно прогнозу, существует только 34%, что индекс геомагнитной активности Кр удержится в зеленой зоне и не превысит четырех баллов.

Сегодня в середине дня скорость солнечного ветра находилась в низкой области: значение составляло 344 километра в секунду. Плотность и температура потока также были в норме.

Вторая волна возмущений ожидается с 15 по 18 мая. В первые два дня этого периода на Землю могут прийти магнитные бури, которые поднимут индекс Кр в красную зону. В следующие два дня показатель опустится до оранжевой области — слабые геомагнитные возмущения сохранятся.

Ученые отметили, что общая солнечная активность пока остается на низком уровне. К концу недели на видимую часть звезды выйдет новая активная область — ситуация может поменяться.