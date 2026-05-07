В Волгограде и области объявлено штормовое предупреждение из-за града и ливней

Непогода возвращается в Волгоградскую области. В ближайшие часы и до конца суток 7 мая, а также в течение дня 8 мая в отдельных районах региона ожидается комплекс опасных явлений.

Источник: РИА "Новости"

МЧС России начало рассылку экстренного предупреждения.

— В ближайшие часы и до конца суток 7 мая, а также в течение суток 8 мая в отдельных районах области ожидается комплекс опасных явлений: ливни, град и шквалистый ветер 15−20 м/с, — сообщили в Волгоградском ЦГМС.

Жителей региона просят избегать шатких строений, деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Волгоградским автомобилистам также посоветовали парковать свои авто вдали от деревьев и соблюдать дистанцию при движении.

