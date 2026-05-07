Синоптик Леус: сегодня на Подмосковье обрушилась 30-градусная жара

Сегодня, 7 мая, столбик термометра в Московской области дотянулся до небывалой отметки в +30 °С. Такая жара наступила в регионе первый раз в этом году. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
30-градусный порог достигли столбики термометров сразу в нескольких городах Подмосковья. Синоптики отметили такую температуру в Коломне, Воскресенске и в Приокско-Террасном заповеднике.
Однако новым суточным рекордом стало только одно значение — в Коломне. Оно опередило прошлого лидера — 1967 год — на 0,2 градуса.
Помимо столичного региона появились и другие рекордсмены. Суточный максимум обновили в Калуге, Туле и Орле.
Согласно прогнозу, подобная жара будет держаться в регионах последний день. Уже завтра, 8 мая, ожидается снижение температуры. В народе такое майское явление получило название черемуховые холода.
В столице завтра прогнозируют дневную температуру от +15 до +17 °С. Ночью термометр покажет от +13 до +15 °С. Пройдут кратковременные дожди.
В День Победы, 9 мая, обещают ливень и апрельскую температуру. Воздух остынет: будет от +13 до +18 °С.
В выходные, 10 и 11 мая, ожидается апрельская ненастная погода. Налаживаться метеоситуация начнет только с новой рабочей недели.