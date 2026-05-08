В Москве прогнозируют облачную погоду, дождь и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами гроза и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 16 до плюс 21 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

В Московском регионе 8 мая действует желтый уровень погодной опасности до 18:00 мск из-за грозы.