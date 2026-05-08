В Москве прогнозируют облачную погоду, дождь и до 18 градусов тепла

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 6 градусов.
Ветер северо-западный, северный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 16 до плюс 21 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.
В Московском регионе 8 мая действует желтый уровень погодной опасности до 18:00 мск из-за грозы.