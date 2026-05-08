Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Где в России сегодня будет тепло: прогноз синоптиков

К стране подбираются черемуховые холода. Однако сегодня в некоторых регионах еще сохранится теплая погода.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +11°
Погода в России 8 мая 2026
Источник: Unsplash.com

На Алтае температура продержится выше +25 °С еще около трех дней, но сегодня, 8 мая, к теплу прибавятся дожди. В Омске — +25 °С, в Барнауле — +26 °С, в Новосибирске — +24 °С. В воскресенье, 10 мая, туда ворвется холодный воздух.

На Урале похолодает в субботу, 9 мая. Сегодня в Екатеринбурге воздух прогреется до +20 °С. Осадков не ожидается.

На Камчатке распогодится и немного потеплеет, но в выходные туда доберется новый циклон из Японии. На Курилы обрушится завтра, а уже сегодня на островах поднимется сильный ветер.

На юге Дальнего Востока осадков не ожидается. В Хабаровском крае днем прогнозируют +17 °С, в Благовещенске — +19 °С, в Южно-Сахалинске — +16 °С, в Чите — +21 °С. В Якутии весна опередит календарь: там прогнозируют до +15 °С.

На юге страны ненастье завершится. В Крыму нарастет пожарная опасность, хотя сильной жары еще не установится. В Сочи сегодня температура составит +18 °С, в Краснодаре — +23 °С, в Севастополе — +19 °С.

Европейскую территорию России с севера и юга начнут накрывать антициклоны. Между ними — от Смоленска до Нижнего Новгорода — окажется зажат атмосферный фронт, в котором наступит арктическая прохлада. В Твери сегодня ждут максимум +13 °С, но в Туле температура поднимется до +25 °С. В зоне подобных погодных контрастов пройдут грозы.

В Москве и Санкт-Петербурге ожидается +16 °С. На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше