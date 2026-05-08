Где в России сегодня будет тепло: прогноз синоптиков

На Алтае температура продержится выше +25 °С еще около трех дней, но сегодня, 8 мая, к теплу прибавятся дожди. В Омске — +25 °С, в Барнауле — +26 °С, в Новосибирске — +24 °С. В воскресенье, 10 мая, туда ворвется холодный воздух.
На Урале похолодает в субботу, 9 мая. Сегодня в Екатеринбурге воздух прогреется до +20 °С. Осадков не ожидается.
На Камчатке распогодится и немного потеплеет, но в выходные туда доберется новый циклон из Японии. На Курилы обрушится завтра, а уже сегодня на островах поднимется сильный ветер.
На юге Дальнего Востока осадков не ожидается. В Хабаровском крае днем прогнозируют +17 °С, в Благовещенске — +19 °С, в Южно-Сахалинске — +16 °С, в Чите — +21 °С. В Якутии весна опередит календарь: там прогнозируют до +15 °С.
На юге страны ненастье завершится. В Крыму нарастет пожарная опасность, хотя сильной жары еще не установится. В Сочи сегодня температура составит +18 °С, в Краснодаре — +23 °С, в Севастополе — +19 °С.
Европейскую территорию России с севера и юга начнут накрывать антициклоны. Между ними — от Смоленска до Нижнего Новгорода — окажется зажат атмосферный фронт, в котором наступит арктическая прохлада. В Твери сегодня ждут максимум +13 °С, но в Туле температура поднимется до +25 °С. В зоне подобных погодных контрастов пройдут грозы.
В Москве и Санкт-Петербурге ожидается +16 °С. На Земле сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка.